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شاب لبناني: لن أغادر ولاية ووهان ولدي ثقة بالحكومة الصينية للقضاء على الفيروس.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 09:20 م
الشاب اللبناني بولاية
الشاب اللبناني بولاية ووهان
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محمود محسن

أكد شاب اللبنانى يعيش في ولاية ووهان الصينية أن المتاجر في الولاية تعلن عن مواعيد فتح الأسواق للمواطنين لكي يتمكنوا من شراء مستلزمات المنازل والطعام وذلك خلال أوقات محددة. 


وأضاف الشاب اللبناني خلال فيديو قامت فضائية الحياة ببرنامج الحياة اليوم بنشره أن جميع الطلاب الأجانب بصحة جيدة ولم يصابوا بالفيروس، مؤكدا أن الحياة مستقرة متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة قريبا. 


وتابع أن هناك جهودًا ضخمة من الحكومة الصينية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يغادر ولاية ووهان وسيستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة. 


وقال إنني سأعيش الأيام الصعبة مع هذا الشعب وليس هناك مجال للمغامرات، مؤكدا أن لديه ثقة في الحكومة الصينية للقضاء على هذا الفيروس. 

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