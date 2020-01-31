حب الوطن يواصل التفاعل مع "حياة كريمة" بمشروعات صغيرة لأهالي الجيزة..صور

أعلن ائتلاف حب الوطن، انه يواصل عطاءه الخدمي التنموي المتميز بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة"، حيث نجح اتئلاف حب الوطن أمس الخميس، بالتعاون مع نقابة المعلمين، في توزيع مشروعات صغيرة" ماكينات خياطه حديثه، ثلاجات ديب فريزر، مشروعات بقالة" للأسر الأكثر احتياجا بالجيزة.





يأتي ذلك بتنسيق وتنفيذ بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، فيفيان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية بالائتلاف، و رعاية و إشراف النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس ائتلاف حب الوطن الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، و حضور محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية.





من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن ائتلاف حب الوطن، نجح في تنفيذ الكثير من الفعاليات الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" في العديد من الأماكن بمحافظتي القاهرة و الجيزة، إيمانا بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، في المساهمة الفاعلة، لتحقيق التنمية المستدامة للوطن، التي طالما حلم بها المواطن المصري.