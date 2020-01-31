تعليقه على قضية نانسي عجرم وموقفه من الارتباط بامرأة متعددة العلاقات .. 5 تصريحات جريئة لـ جاد شويري

التقي موقع صدى البلد الاخباري، بالفنان اللبناني جاد شويري خلال تواجده في القاهرة ليكشف في حوار مثير عن آرائه في الثورة اللبنانية وعن سبب هجومه على رواد سوشيال ميديا بسبب قضية نانسي عجرم وجديده الفني.

سالمونيلا تميم يونس :





علق الفنان اللبناني جاد شويري على أغنية " سالمونيلا " للفنان تميم يونس مبديا إعجابه بها وبفكرتها الجديدة والجريئة.





وقال شويري :" استغربت موجة الهجوم على تميم يونس وأن الأغنية تحمل رسائل عنف ضد المرأة وهذا ليس صحيحًا الأغنية لطيفة وتميم يونس أكثر من رائع".





وأضاف :" في بداياتي الفنية تعرضت لهجوم مثل تميم يونس لأنه شخص يفكر خارج الصندوق ومن هنا شعرت انه بيشبهني وانا اوجه له التحية على هذا العمل".





الثورة اللبنانية





تحدث جاد شويري عن الثورة اللبنانية التي اندلعت قبل أشهر ومازالت مستمرة لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن اللبنانيين لن ولم يستسلموا قبل تحقيق مطالبهم كافة أو التراجع.





وقال جاد شويري "الثورة اللبنانية حققت جزءا من مطالبها وليست كلها، مثل اختيار نقيب للمحامين ليس له أي انتماء حزبي، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ لبنان".





وأضاف المطرب والمخرج اللبناني: "أجمل ما في الثورة اللبنانية أنها وحدت صفوف الشعب اللبناني بعيدا عن الطائفية واختلاف المذاهب والديانات"، مصرحا: "صار لبنان واحد وده أكبر إنجاز".





وأكد تحقيق الثورة اللبنانية لكل أهدافها بسبب اتحاد الشعب اللبناني في جميع المدن وخارج لبنان أيضا.





قضية نانسي عجرم





وكشف جاد شويري عن رأيه في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي أثارت الرأي العام العربي واللبناني على مدار الأسابيع الماضية.





واكد على دعمه لمواطنته قائلا: "أنا مع نانسي عجرم وأتمنى السلامة لها ولعائلتها، بالتأكيد ولكنني ضد ما تم تداوله على السوشيال ميديا بالعنصرية ضد السوريين لمجرد ان السارق سوري الجنسية".





وأضاف جاد شويري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "بكفي هجوما على السوريين والسخرية منهم وتقليل شانهم فما حدث لهم ليس لهم ذنب فيه ومن الممكن ان يتعرض أي شعب لما تعرض إليه الشعب السوري".





وتابع: استفزتني تعليقات الجماهير والفنانين على السوريين بطريقة بشعة، والشعب السوري ليس مخيرا بما يمر به".









واتهم جاد شويري الحكومة اللبنانية باختلاس وسرقة الأموال التي تقدم كـ دعم للاجئين السوريين من المجتمع الدولي.









- العودة الى مصر :





لفت جاد شويري الى انه حريص على التواجد في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل العودة للساحة الفنية المصرية والتحضير لعدة مشاريع فنية.





وأضاف جاد شويري، ": "الفترة المقبلة ستكون بين القاهرة وبيروت، وسأتواجد في مصر بشكل مُكثف".





أما عن أجدد أعماله الفنية فأوضح أن "هناك تعاونًا مع عدد من نجوم الغناء من خلال أنغامي مع كارول سماحة والمغربي دوزي وأغنية جورج وسوف".









اسئلة جريئة :









وخلال اللقاء أجاب النجم اللبناني عن 10 اسئلة محرجة.









وأجاب شويري عن سؤال :" هل ممكن تتزوج امرأة متعددة العلاقات " بكلمات صادمة، أيد الامر، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل اجاب عن عدة اسئلة محرجة.











