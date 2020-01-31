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أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم تنضم لسلاح البحرية الروسي.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:01 ص
كاسحة الألغام الروسية
كاسحة الألغام الروسية
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محمود محسن
أفادت فضائية روسيا اليوم  بأن صناعة السفن الروسية تعتزم تسليم البحرية الروسية نهاية العام الجاري كاسحة الألغام "ياكوف بالايف" من مشروع " 12700 ألكسندريت".

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن كاسحة الألغام "ياكوف بيليايف" تعد من أضخم كاسحات الألغام البلاستيكية في العالم وهي سفينة رابعة تابعة لمشروع "ألكسندريت". وأضافت أن جسمها تم تصنيعه بناء على  التكنولوجيا الحديثة. وإنه لا يتعرض للتآكل والتمغنط لأنه يحتوي على كميات محدودة من المعادن.

أما كاسحة الألغام الخامسة من المشروع المذكور "غيورغي كورباتوف" فسيتم إنزالها في البحر عام 2020 لتسلم للبحرية الروسية عام 2021.

يذكر أن كاسحات الألغام من مشروع "ألكسندريت" مخصصة للبحث عن الألغام وتدميرها بالقرب من القواعد البحرية.

وتم تزويد كاسحات الألغام بمحطات صوتية مائية. وتتوفر في حوزتها غواصات مسيرة صغيرة متحكم فيها عن بعد وزوارق غير مأهولة.
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