AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي البنك الأهلي يعلن صفقاته بالميركاتو الشتوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:34 ص
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
Advertisements
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وإدارة التعاقدات بالفريق في إتمام التعاقد مع العديد من الصفقات؛ لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.


وجاءت صفقات فريق البنك الأهلي على النحو الآتي :


١-محمد ناجح لاعب فريق الداخلية ،وإنبى،و كوكاكولا، والزرقا وفاركو والسويس.


٢-أحمد عجلة لاعب بتروجيت السابق، والاتصالات، ونادى الشرطة، ونادى اف سي مصر.


٣-أحمد محمد عبد السيد ،لاعب جولدى السابق.


٤-اندريا ،مهاجم نادي نصر حسين داى الجزائرى .


ويأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادى وعضوية كل من الأستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق والعميد حاتم سمير المدير التنفيذى ومدير الكرة على تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدلي القيعي: الأهلي لن يبخل على صفقاته.. والجبلاية لم تتعنت في قيد كهربا

كوكاكولا يتعاقد مع الحسيني وربيع في أولى صفقاته الشتوية

بني سويف يضم مهاجم الرجاء السابق

رسميا .. الألومنيوم يضم ماهر العشرى مهاجم منتخب السويس

رسميا .. الألومنيوم يضم صانع ألعاب البنك الأهلي على سبيل الإعارة

رسميا.. البنك الأهلي يضم أحمد عجلة في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

كيف واجه لاعبو الزمالك حرب البعوض في أنجولا.. تعرف على الطريقة

فيديوجراف.. لا تعد ولا تحصى .. فوائد القرنبيط الصحية

تفاصيل عملية أكبر انشقاق لمسئولين بارزين في كوريا الشمالية

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

تعليقه على قضية نانسي عجرم وموقفه من الارتباط بامرأة متعددة العلاقات .. 5 تصريحات جريئة لـ جاد شويري

لاعب كرة عالمي يطيح بـ سيلينا جوميز من صدارة الأكثر متابعة بـ انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة أبل Apple تلغي إطلاق منتج مهم جدًا.. تعرف عليه

زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا