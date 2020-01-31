نادي البنك الأهلي يعلن صفقاته بالميركاتو الشتوي

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وإدارة التعاقدات بالفريق في إتمام التعاقد مع العديد من الصفقات؛ لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

١-محمد ناجح لاعب فريق الداخلية ،وإنبى،و كوكاكولا، والزرقا وفاركو والسويس.

١-محمد ناجح لاعب فريق الداخلية ،وإنبى،و كوكاكولا، والزرقا وفاركو والسويس.

٢-أحمد عجلة لاعب بتروجيت السابق، والاتصالات، ونادى الشرطة، ونادى اف سي مصر.

٢-أحمد عجلة لاعب بتروجيت السابق، والاتصالات، ونادى الشرطة، ونادى اف سي مصر.

ويأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادى وعضوية كل من الأستاذ محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق والعميد حاتم سمير المدير التنفيذى ومدير الكرة على تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.