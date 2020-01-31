مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي.
ويستعرض " صدى البلد" ، أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
أبها - الهلال، الثالثة والربع عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .
الحزم - التعاون،الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، عبر قناة الرياضية السعودية 2 .
الرائد - الاتحاد، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .
الدوري الكويتي:
كاظمة - السالمية، الخامسة إلا خمس دقائق، عبر قناة الكأس 2.
الدوري الألماني:
هيرتا برلين - شالكه، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.
الدوري الفرنسي:
رين - نانت، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.