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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:20 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي.

ويستعرض " صدى البلد" ، أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

أبها - الهلال، الثالثة والربع عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .

الحزم - التعاون،الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، عبر قناة الرياضية السعودية 2 .

الرائد - الاتحاد، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .

الدوري الكويتي:

كاظمة - السالمية، الخامسة إلا خمس دقائق، عبر قناة الكأس 2.

الدوري الألماني:

هيرتا برلين - شالكه، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدوري الفرنسي: 

رين - نانت، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.





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