مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة





ويستعرض " صدى البلد" ، أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:





الدوري السعودي:





أبها - الهلال، الثالثة والربع عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .





الحزم - التعاون،الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، عبر قناة الرياضية السعودية 2 .





الرائد - الاتحاد، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .





الدوري الكويتي:





كاظمة - السالمية، الخامسة إلا خمس دقائق، عبر قناة الكأس 2.





الدوري الألماني:





هيرتا برلين - شالكه، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.





الدوري الفرنسي:





رين - نانت، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.





















تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري السعودي.