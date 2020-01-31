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رياضة

على طريقته.. محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على وست هام

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع جمهوره، بتألقه أمس الاول مع فريقه ليفربول وقيادته للفوز على فريق وست هام الانجليزي.

ونشر صلاح مجموعه صور من اللقاء بعد تألقه وقيادة فريق للفوز بهدفين في إطار مواجهات بطولة الإنجليزي الممتاز.

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على الصور وجاءت بين "فخر العرب" و "ربنا يحميك يا ابو صلاح" و "ارجع اسجد فى الملاعب تاني" و"الاسطوره".

وفاز فريق ليفربول فى مباراته الاخيره امام وست هام بهدفين مقابل مقابل لا شيء فى المباراة التي جمعت بين الفريقين في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز. 
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