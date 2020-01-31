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طائرات روسية ترتكب مجزرة جديدة في إدلب.. شاهد

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:59 ص
سوريا
سوريا
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ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية فيديو جديد لضربات جوية شنتها طائرات روسية ببلدة إدلب السورية.
وأوضح التقرير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن مقتل عشرة مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا في جنوب محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، بالتزامن مع حملة برية لقوات النظام في جنوب المحافظة.

وكانت روسيا قد نفت مسؤولية طائراتها عن قصف مخبز أو مستشفى في إدلب شمالي سوريا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال  مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية إن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 37 آخرون، اليوم الخميس، جراء استهداف مقاتلات روسية مستشفى ومخبزًا ونقاطًا عديدة في منطقة أريحا بريف إدلب شمالي سوريا.

وأسفرت الغارات عن سقوط 10 قتلى، 4 منهم قتلوا في قصف المستشفى، بينما أُصيب 37 شخصا بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر من الدفاع المدني السوري.

وألحق القصف أضرارًا كبيرة بالمستشفى، الأمر الذي أخرجه من الخدمة، ودفع فرق الدفاع المدني لإسعاف المصابين في مشافي أخرى في المناطق المجاورة.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في النقاط التي استهدفها القصف، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حسب وكالة الأناضول.
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