بقروض 8.20 مليار جنيه.. تمويل 55 ألفا و250 مشروعا بالمحافظات خلال عامين

ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال عامين في تنفيذ 55 ألفًا و 250 مشروعًا في جميع المحافظات بقروض 8,20 مليار جنيه ووفرت 423 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن إنجازات مشروعك خلال عامي 2018 و2019 .





ووجه اللواء محمود شعراوي بالتركيز خلال المرحلة القادمة علي مستوي جودة المشروعات والخدمات لإنشاء مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية ومنتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع مع تقديم خدمات الدعم الفني والتدريبي والتسويقي بجانب الخدمات المالية وتقديم مجموعة من المشروعات التي تهدف الي تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية والتي يوجد احتياج حقيقي لها في المجتمع بالإضافة تسويق منتجات المشروعات وذلك بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية وتحقيق تنمية مستقرة .





وأكد اللواء شعراوي وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاستمرار في تدريب موظفي "مشروعك" مع التنوع في التدريب من حيث التخصص والمهارات طبقًا لاحتياج كل مشروع علي حدة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبعض الهيئات الآخري، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدعم الكامل من الوزارة للجان التسيير التي تم تشكلها علي مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لتتولي حل المشاكل الإدارية ومتابعة التنفيذ وإنجازات المشروع وخطط التطوير المستقبلية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظة.





وأشار الوزير إلي أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة للقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات موضحًا أن "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه في 2015 وحتي الآن في توفير 720 ألف و200 فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفًا و 650 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12,7 مليار جنية، لافتًا الي ان المشروع يهدف الي إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر بالتوازي لدفع عجلة الاقتصاد للإمام .





وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة منذ بداية المشروع وحتي الان وبلغ عددها 16 ألفًا و543 مشروعًا وفرت أكثر من 89 ألفًا فرصة عمل بقروض 1,5مليار جنية وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفًا و605 مشروعًا ووفرت 64 ألف فرصة عمل بقروض 988 مليون جنية فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفًا وفرت 72ألفًا و245 فرصة عمل بقروض بلغت 1,4 مليار جنيه .





ونوه التقرير إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفًا و736 مشروعًا وفرت 57 ألف مشروعًا بقروض 1,2 مليون جنيه وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 الاف و668مشروعًا وفرت 74 الف فرصة عمل بقروض 1,4 مليار جنيه .





وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تطوير مقرات مشروعك وربط المقرات بوحدات الخدمات المتكاملة التابعة للجهاز لتقديم نفس الخدمات وبنفس مستوي الجودة وتطبيق نموذج تجريبي بأحد مقرات مشروعك بمحافظة القليوبية تمهيدًا لتعميمها بباقي المقرات ، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الأهلية والجامعات لزيادة توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة كنوع من أنواع تأهيل الشباب لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات في المستقبل القريب .