التصديق على إنشاء كلية طب بجامعة الوادي الجديد العام المقبل

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تصديق وزارة التعليم العالي على مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد.





وقال "الزملوط": إن الكلية ستدرج هذا العام في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة.





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ولفت إلى تحويل مبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، لكلية طب بشري جامعة الوادي الجديد، لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.





وأكد أن المحافظة، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ووزارة الصحة، تنسق حاليًا لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.





وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن في شهر أبريل 2019 أن المحافظة استقبلت لجنة هندسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة جامعة أسيوط، لمعاينة مبني ديوان المحافظة القديم، وتحديد مدى صلاحيته، ليكون مبنى لكلية طب بشري.