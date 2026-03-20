قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر

الدولار
الدولار
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 على مستوى السوق الرسمية.

تعطل العمل في البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري منذ الأربعاء الماضي تعطيل العمل في الجهاز المصرفي ولمدة 5 أيام متصلة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وفقا لقرار البنك المركزي والذي تضمن بدء مواعيد الإجازة منذ صباح أمس الخميس حتي الإثنين المقبل.

يتضمن قرار البنك المركزي مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تتم كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا ما لم تكن هناك إجازات أخري رسمية مثل عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار في مواجهة الجنيه استقرارًا نسبيًا مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر الدولار اليوم

آخر تداول

في آخر تداول لسعر الدولار أمام الجنيه فقد قرشًا واحدًا من قيمته وذلك مساء أمس الأربعاء.

آخر سعر

بلغ سعر الدولار في آخر تحديث له 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.19 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.29 جنيه للشراء و52.139 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر ، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 جنيه للشراء و52.4 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع في بنوك "سايب، HSB، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع في ميد بنك .

ووصل ثاني أعلي سعر دولار نحو  52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه البنوك البنك المركزي المصري

