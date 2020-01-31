للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك.. فيديو





وظهر بالفيديو تدمير الرياح لاجزاء من جدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك نتيجة الرياح الشديدة.





وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أمر ببناء هذا الجدار للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في أول لقاء تليفزيوني منذ تنصيبه في عام 2017 أن إجراءات بناء جدار على حدود المكسيك من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية سيبدأ "فورا" لافتا إلى أن بناء الجدار سيستغرق شهورا، والمكسيك ستساهم في تحمل تكلفته.

نشرت فضائية يورونيوز فيديو لرياح شديدة هبت في جنوب كاليفورنيا علي حدود الولايات المتحدة والمكسيك.