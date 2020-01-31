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أخبار العالم

ترامب يتراجع عن ترحيل عراقيين من الكلدان الكاثوليك

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:33 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، مع أنه لم يقدم تفاصيل حول أسباب تراجعه المفاجئ، إلا أن ترامب قال يوم الخميس خلال كلمة في مدينة وارين بولاية ميشيغان، إن إدارته ستقدم "تمديدا" للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.

وأعلن ترامب: "سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى... سنمنح من يحتاج (منهم) تمديدا بالبقاء في بلادنا".

ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل، وقد تكون ميشيغان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

وأطلق ترامب حملة شرسة ضد الهجرة بعد توليه السلطة، شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وامتنعت سلطات الهجرة في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين لأن الحكومة في بغداد كانت سترفض استقبالهم. لكن العراق وافق في عام 2017 على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفع اسمه من قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة ترامب على 7 بلدان غالبية سكانها من المسلمين.
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