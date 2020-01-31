وزير الأوقاف: الناس لن تحترم ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الناس لن تحترم ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، لأن ديننا دين العمل والإتقان والهمم العالية.





واستشهد وزير الأوقاف، خلال إلقائه خطبة الجمعة، من مسجد الجامع بأسوان، بما ر وى البيهقي عن أم المؤمنين عَائِشَةَ بنت الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وعن أبيها أنها قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إنّ اللَّهَ يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».





وأوضح أن بعض الناس يفهم قول الله سبحانه وتعالى: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (سورة الأنفال: 60)، وكأنه يريد أدنى حدود الطاعة والاستطاعة، لكنها تعني أقصى ما تستطيعون من الإعداد والاستعداد.





وضرب وزير الأوقاف مثلًا عن قصة رجل أدى واجبه على أكمل وجه، قائلًا: «إن هناك شخصًا سأل عن رجل فقال: «لو قيل له إن القيامة تقوم غدًا لما استطاع أن يزيد في عمله، فقد رمى بكلِّ سهم، وصال في كلِّ ميدان، وجال في كلِّ مضما».





وطالب المعلم والناظر والمدير في مدرسته، والطبيب في المستشفى أن يجددوا النية مع الله لتطويرها وجعلها نموذجًا، ومن كان مدير لمؤسسة أو رئيس لجامعة أن يكونوا في عملهم كحال هذا الرجل الذي أدى عمله على أكمل وجه.







