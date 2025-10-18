خطة الحكومة والتعليم لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج .. تفاصيل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن هناك مساعي للحكومة لتعميم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي لكل طلاب التعليم الأساسي، من المرحلة الابتدائية.

وحول خطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج من الصف الأول الابتدائي، أكدت المصادر، أن هناك خطة لدى الحكومة لإدراج مبادئ الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهًا الآن ومناقشات جادة حول إعداد مناهج دراسية متخصصة لمادة الذكاء الاصطناعي، تُناسب المراحل العمرية المختلفة، ويتم تطويرها بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال التكنولوجي والتعليمي، بما يضمن تقديم مفاهيم الذكاء الاصطناعي بشكل مبسط وفعّال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وفي السياق ذاته، شددت المصادر على ضرورة تدريس مبادئ الذكاء الاصطناعي في الجامعات بمختلف التخصصات، وليس فقط في الكليات ذات الطابع التكنولوجي، وذلك بهدف تمكين الطلاب من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تخصصاتهم الأكاديمية والمهنية المختلفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وحرصها على تطوير منظومة التعليم بما يواكب المتغيرات المستقبلية، ويسهم في بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.