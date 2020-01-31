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حوادث

حقيقة رفضهن ممارسة الرذيلة.. الأب المتهم بطرد بناته بالقليوبية: بحاول أربي بناتي كويس

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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همت الحسيني
نفى الأب المتهم بطرد بناته الثلاثة بمحافظة الدقهلية، تعمده طردهن، قائلا: انا بحاول اربيهم كويس بس عشان امهم مش موجودة.

وقال الأب أمام فرق المباحث، كنت أريد تهذيبهن، خاصة أن والدتهن محبوسه بسبب سوء سلوكها الذى دفعها لمحاولة قتلى، وأريد تربية بناتى بشكل جيد خاصة أنهم مقيمون بقرية بالدقهلية.

واتهم الأب مصور الفيديو بإجبارهم على الكذب وادعاء طرده لهن عن قصد.

فيما كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية حقيقة طرد الأب لبناته بعد رفضهن ممارسة الرذيلة.

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن وراء طرد أب لبناته الثلاث ليس بسبب إجبارهن على ممارسة الدعارة، وأنه خلاف بينهم بسبب حبس والدتهن المتهمة بمحاولة قتل الأب بسبب علاقه مشبوهه مع آخر، وان مصور الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى كان يهدف بذلك الأب على التنازل.

وذكر أن أقوال الفتيات متضاربة ومختلفة وأن كلا منهن ذكرت سببا غير الاخرى، وقالت إيه ع ١٧ عاما، أن والدهن طردهن لعدم رغبته فى خروجهن بدون إذنه، فيما ذكرت ندى ١٤ عاما وعزه ١١ عاما أن والدهن يريد الزواج بأخرى.

وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيه 3 فتيات في الشارع يتهمن أبيهن بطردهن من منزلهن بسبب رغبته في إجبارهن على ممارسة الدعارة.
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