AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرض للقصف مرتين.. لقطات من داخل متحف معرة النعمان في سوريا .. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:28 م
متحف معرة النعمان
متحف معرة النعمان
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات من داخل متحف معرة النعمان الموجود في ريف أدلب بسوريا هو يمثل أحد أهم المعالم الثقافية في المدينة.

وتحدث مدير آثار ومتاحف إدلب، غازي علولو، حول الأضرار التي لحقت بالمتحف، الذي يعد من أكبر متاحف العالم في فن الفسيفساء، وأكبر متحف في سوريا وبلاد الشام بما يحويه من لوحات الفسيفساء النادرة.

وقال مدير آثار ومتاحف إدلب إن لوحات الفسيفساء في حالة سليمة بنسبة 90% بسبب دعمها بأكياس من الرمل، على الرغم من تعرض بعض اللوحات إلى تخريب جزئي يمكن ترميمها.

وأضاف "غازي علولو"، تعرض المبنى للتصدع وانهارت بعض الأجزاء، مثل الرواق الشرقي، والرواق الشمالي الذي تعرض لتخريب جزئي، وتلك الأجزاء بحاجة لمعالجة فورية".

وعلى الرغم من أن متحف معرة النعمان يقع تحت مظلة اليونسكو، إلا أنه تعرض للقصف العنيف أثناء مواجهات أعوام 2016 و2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر حكومي سوري: هجمات إرهابية على عدد من المنشآت النفطية والغازية

سوريا.. انتصار جديد للجيش السوري ضد مليشيات أردوغان في إدلب

قتلى وجرحى في انفجار عربة مفخخة بريف الرقة بسوريا

انتصارات جديدة للجيش السوري في محافظة إدلب

المرصد: الجيش السوري يحقق تقدمًا ويبعد مئات الأمتار عن ثاني أكبر مدن إدلب

جنون أردوغان يتواصل.. تركيا تهدد بمهاجمة الجيش السوري

ترشيحاتنا

رفع أسعار كروت شحن المحمول.. اعرف الحقيقة المؤكدة

وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع..صور

الصين أطلقته و5G وراء انتشاره.. تعرف على أغرب الشائعات عن فيروس كورونا

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 -1-2020.. فيديو

للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حمص الشام في المنزل

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور