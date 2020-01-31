تعرض للقصف مرتين.. لقطات من داخل متحف معرة النعمان في سوريا .. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات من داخل متحف معرة النعمان الموجود في ريف أدلب بسوريا هو يمثل أحد أهم المعالم الثقافية في المدينة.
وتحدث مدير آثار ومتاحف إدلب، غازي علولو، حول الأضرار التي لحقت بالمتحف، الذي يعد من أكبر متاحف العالم في فن الفسيفساء، وأكبر متحف في سوريا وبلاد الشام بما يحويه من لوحات الفسيفساء النادرة.
وقال مدير آثار ومتاحف إدلب إن لوحات الفسيفساء في حالة سليمة بنسبة 90% بسبب دعمها بأكياس من الرمل، على الرغم من تعرض بعض اللوحات إلى تخريب جزئي يمكن ترميمها.
وأضاف "غازي علولو"، تعرض المبنى للتصدع وانهارت بعض الأجزاء، مثل الرواق الشرقي، والرواق الشمالي الذي تعرض لتخريب جزئي، وتلك الأجزاء بحاجة لمعالجة فورية".
وعلى الرغم من أن متحف معرة النعمان يقع تحت مظلة اليونسكو، إلا أنه تعرض للقصف العنيف أثناء مواجهات أعوام 2016 و2018.