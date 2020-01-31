فيسبوك تصل إلى 1.66 مليار مستخدم نشط يوميا

تجاوزت أرباح "فيسبوك" على تقديرات محللي وول ستريت في الربع الأخير، لكن تباطؤ نمو الأرباح أدى إلى ارتفاع سعر السهم، مع تحقيق الشركة 21.08 مليار دولار من العائدات، بزيادة قدرها 25 في المئة على أساس سنوي، إلى جانب تحقيقها دخلا صافيا بمقدار 7.3 مليار دولار فقط، أي بزيادة بنسبة 7 في المئة فقط على أساس سنوي مقارنةً مع نمو بنسبة 61 في المئة عن عام 2018.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 2.5 مليار مستخدم شهريا، بزيادة قدرها 2 في المئة، مقارنة بعدد 2.45 مليار مستخدم في الربع الثالث من عام 2019 عندما نما عدد المستخدمين شهريا بنسبة 1.65 في المئة.



وتملك المنصة الآن حوالي 1.66 مليار مستخدم نشط يوميا، بزيادة قدرها 2.4 في المئة من 1.62 مليار في الربع الأخير من العام الماضي، عندما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 2 في المئة.



وارتفعت حصيلة انفاق "فيسبوك" البالغة 46 مليار دولار بنسبة 51 في المئة مقارنة بعام 2018، حيث ازداد عدد موظفيها بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي إلى 44942، ولدى فيسبوك الآن أكثر من ألف مهندس يعملون على الخصوصية.



وقد انخفضت هوامش التشغيل من 45 في المئة خلال عام 2018 إلى 34 في المئة لعام 2019، وارتفعت النفقات إلى 12.2 مليار دولار للربع الرابع 2019، بزيادة هائلة بلغت 34 في المئة عن الربع الأخير من عام 2018.



وتمكنت فيسبوك من إضافة مليون مستخدم يوميا في منطقة الولايات المتحدة وكندا، حيث تكسب أكبر قدر من المال، وذلك بعد أن عادت إلى النمو هناك في الربع الأخير من العام بعد نمو بطيء أو معدوم، وبقيت نسبة المستخدمين النشطين يوميا عند 66 في المئة وسط منافسة من تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات.



وأشارت الشركة إلى أن 2.26 مليار مستخدم يستخدمون فيسبوك أو ماسنجر أو واتساب أو إنستجرام يوميا، بزيادة عن 2.2 مليار مستخدم في الربع الأخير، وترى عائلة التطبيقات 2.89 مليار مستخدم شهريا، بزيادة 9 في المئة على أساس سنوي.