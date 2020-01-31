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فن

بـ إطلالة أنيقة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:37 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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محمد بدران
نشرت الفنانة نجوى كرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وظهرت نجوى بإطلالة شبابية وملابس كاجوال، مرتدية بنطلون باللونين الأسود والفوشيا وبلوزة باللون الفوشيا، وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، ووضعت حزام جلد باللون الأسود حول منطقة الخصر.


واعتمدت نجوى علي تسريحة شعر باللون البني المحمر بطريقة مموجة، واعتمدت مكياجا بسيطا مع رسمة عين باللون الأسود لتحديد عينها.


وطرحت نجوى كرم مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم، قررت خوض تجربة البرنامج كمدربة في لجنة الحكم مع الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين تعتمد بشكل مطلق على الصوت، خصوصًا أن أعمار المشتركين تتجاوز الستين، لتتعلم كيف يمكن للإنسان أن يبقى مثابرًا على موهبته ومُصرًّا على تحقيق حلمه رغم تقدّمه في السن.

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‪💖 #MbcTheVoiceSenior‬

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on

بـ إطلالة أنيقة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور
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