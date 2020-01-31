كارتيرون يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الزمالك.. تفاصيل

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تحذير لاعبيه من الإنذارات، في مباراة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.





وأكد الجهاز الفني للاعبيه، أن المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من البطولة الأفريقية.





وشدد علي ضرورة عدم الخروج بأي خسائر فنية خلال لقاء السبت سواء من ناحية الإصابة أو الإنذارات لضمان الاستفادة من كل اللاعبين في باقي المشوار الأفريقي الصعب خلال الدور ربع النهائي.





وشدد على ضرورة تجنب التدخلات العنيفة نهائيًا.



