شاهد| 20 وجها جديدا بـ مسلسل خالد بن الوليد

قال مصدر من داخل مسلسل «سيف الله المسلول» إن المخرج رؤوف عبدالعزيز، قرر أن يضم لمسلسله الجديد ٢٠ موهبة صاعدة، وبدأ في اختيارها بعناية، حيث ذهب إلى المسارح والأكاديميات والمعهد العالي للفنون المسرحية ورواق التمثيليين، وشاهدهم، بجانب فتح باب الاختبارات للهواة، كل ذلك من أجل اختيار مواهب شابة حقيقية.

وفي مسلسل «سيف الله المسلول - خالد بن الوليد»، يقدم رؤوف عبد العزيز كلا من : يوسف الأسدي، مينا نبيل، إياد آمين، فؤاد عبد المنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي، مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد،مهند حسنى، كريم محجوب، كريم ادريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصرى، جنى صلاح، شيريهان الشاذلى، محمود يوسف، ومحمد عبدة من ( فريق بلاك تيما ).





وبدأ بالفعل هؤلاء الشباب تصوير مشاهدهم في الأردن خلال الفترة الحالية، وأظهروا براعة كبيرة في أدائهم التمثيلي، وكذلك نطقهم للغة العربية الفصحى.





"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين و رشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.