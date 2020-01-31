AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد| 20 وجها جديدا بـ مسلسل خالد بن الوليد

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:19 م
المخرج رؤوف عبدالعزيز
المخرج رؤوف عبدالعزيز
Advertisements
قسم الفن
قال مصدر من داخل مسلسل «سيف الله المسلول» إن المخرج رؤوف عبدالعزيز، قرر أن يضم لمسلسله الجديد ٢٠ موهبة صاعدة، وبدأ في اختيارها بعناية، حيث ذهب إلى المسارح والأكاديميات والمعهد العالي للفنون المسرحية ورواق التمثيليين، وشاهدهم، بجانب فتح باب الاختبارات للهواة، كل ذلك من أجل اختيار مواهب شابة حقيقية. 
 
وفي مسلسل «سيف الله المسلول - خالد بن الوليد»، يقدم رؤوف عبد العزيز كلا من : يوسف الأسدي،  مينا نبيل،  إياد آمين،  فؤاد عبد المنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي،  مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد،مهند حسنى، كريم محجوب، كريم ادريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصرى، جنى صلاح، شيريهان الشاذلى، محمود يوسف، ومحمد عبدة من ( فريق بلاك تيما ).

وبدأ بالفعل هؤلاء الشباب تصوير مشاهدهم في الأردن خلال الفترة الحالية، وأظهروا براعة كبيرة في أدائهم التمثيلي، وكذلك نطقهم للغة العربية الفصحى.

"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين و رشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة لـ عمرو يوسف بشخصية خالد بن الوليد

بهذه الطريقة.. هنا شيحة تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده

خالد بن الوليد .. كندة علوش لـ عمرو يوسف : هتكون قد المسئولية

بعد إعلانه الاعتزال | خالد بن الوليد يعيد يوسف شعبان للدراما

بدء تصوير"سيف الله" منتصف يناير المقبل

رؤوف عبد العزيز يكشف عن أبطال مسلسل سيف الله

ترشيحاتنا

مفاجأة.. اِعرف قيمة بدل الإصابة بفيروس كورونا للأطباء في مصر

كريسيتانو الجديد.. برشلونة يعلن أولى صفقاته الصيفية

الموت يختطف 3 صحفيين في 48 ساعة.. زكية هداية وأحمد منسى يلحقان برحاب بدر

معلق وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد | لحظة انهيار مجمع بطرسبورغ الرياضي اليوم

للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| 20 وجها جديدا بـ مسلسل خالد بن الوليد

جارة القمر.. تمثال لـ فيروز بيد موهبة من المنيا يشعل فيسبوك

مخاطر بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول القهوة على معدة فارغة ؟