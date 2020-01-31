رأس نفرتيتى تجوب الفيوم بكرنفال أسبوع فتيات الجامعات الخامس .. صور

خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير القادم، بمشاركة 4 آلاف طالبة مصرية من مختلف الجامعات الحكومية المصرية وذلك في إطار تنفيذ الجامعات لخطط أنشطتها الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسي، وفقًا للخريطة المُعلنة من قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

بدأ كرنفال الجامعات المشاركة مساره من جامعة الفيوم حتى ميدان قارون بالمحافظة؛ ليكون بداية الإعلان عن إنطلاق فعاليات أسبوع الفتيات الخامس، ليُتيح الفرصة للطلاب التعرف على التقاليد والعادات والفلكلور بمحافظات مصر المختلفة، وكذلك لجذب أنتباه أهالي محافظة الفيوم لمشاهدته والترحيب بالوفود المشاركة.

وقدمت الجامعات المصرية عروضًا من الفلكلور الشعبي يعبر عن طبيعة بيئتها بكل محافظة واقليم تنتمي له كل جامعة، وقدمت جامعة المنيا رأس نفرتيتي شعار محافظة المنيا يحيطها فتيات الجامعة بالزي الفرعوني للملكة نفرتيتي، حاملين أعلام الجامعة وشعارها.