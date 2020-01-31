الدوري السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين التعاون والحزم

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي التعاون والحزم السعوديين، بالتعادل السلبي بدون اهداف، في اطار الاسبوع السادس عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.





ويدخل التعاون بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : كاسيو

خط الدفاع : فيصل درويش، طلال العبسي، ريكاردو ماتشادو، حسن كادش.

خط الوسط : ساندرو مانويل، محمد





وتدار المباراة من خلال طاقم تحكيم سعودي قيادة خالد الطريس ويسعاده خلف زيد مساعد أول وفيصل القحطاني مساعد ثانٍ ومعهم شكري الحنفوش حكما رابعا، والنيوزيلندي نيك والدرون حكما للفيديو ويساعده السعودي عبد الله ظافر.



