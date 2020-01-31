نحو التحول الرقمي.. اقتصادي يكشف مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاستثمار

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي سيساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت، والقضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية.





وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الذكاء الاصطناعي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة .





وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه الذكاء الاصطناعي وتتمثل في القدرة على التعامل واستخدام هذه التكنولوجيا من ناحية، وضرورة توافر حزمة كبيرة من البيانات الصحيحة التي تساعد برامج الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الصحيحة التي يساهم تطبيقها في تحقيق النتائج المرجوة منها من ناحيةً أخرى .





وتابع:"مما يتطلب ضرورة إعداد حزمة من البرامج للتدريب على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف سد الفجوة في المهارات المطلوبة في قطاع التكنولوجيا ودعم الشباب والعاملين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين فرصهم لتمكينهم من التغلب على التحديات في قطاع تكنولوجيا المعلومات سريع التغير، وتعلم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، وكذلك إعداد جيل مؤهل من شباب الدولة لسد احتياجات وظائف المستقبل، وتطوير مهارات الشباب في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل وإدارة عملية الذكاء الاصطناعي .





وفيما يتعلق بالبيانات الصحيحة قال الخبير الاقتصادي: نجاح نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي تتطلب استخدام قاعدة بيانات فريدة صحيحة تجمع بين الحالات الرئيسية المعروفة والمسجلة للفساد والاستعانة بها في تصميم نموذج حسابي يعمل بمثابة آلية للإنذار المبكر للتنبؤ بما إذا كان من المحتمل ظهور حالات فساد في مناطق أو دوائر حكومية بعينها، اعتمادًا على بعض البيانات السابقة والمحددات الاقتصادية الكلية ، التي تسهم في تحديد الظروف الاقتصادية للمنطقة وربطها بتوقيت التنبؤ .