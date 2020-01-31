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فن

إنجي علي وسميحة أيوب ووائل إحسان في كواليس نساء من ذهب

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:16 م
انجى على وسميحة ايوب
انجى على وسميحة ايوب ووائل احسان
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محمد بدران
شاركت الفنانة والاعلامية إنجى على، جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس عملها الجديد مسلسل "نساء من ذهب".

وظهر في الصورة بصحبة انجى على، كل من الفنانة سميحة أيوب، ومخرج المسلسل وائل إحسان.

وعلقت انجى قائلة "من كواليس مسلسل نساء من دهب والفنانة القديرة سميحة أيوب، والمخرج الاستاذ وائل إحسان انتظرونا فى رمضان 2020، نبيله عبيد ناديه الجندي نجمة الجماهير نجمة مصر  الأولى إنتاج شركة سيدرز برودكشن للمنتج الأستاذ صادق الصباح".

والمسلسل من بطولة النجمة نبيلة عبيد ونادية الجندى، وتدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

يذكر أن اخر اعمال انجى على مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي الذى تم عرضها خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يشارك في بطولة العرض الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وهالة فاخر، وماجد المصري، وسعد الصغير، وإنجي علي، واوس اوس، وعصام كاريكا.
إنجي علي وسميحة أيوب ووائل إحسان في كواليس نساء من ذهب
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