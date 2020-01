إنجي علي وسميحة أيوب ووائل إحسان في كواليس نساء من ذهب

View this post on Instagram

من كواليس مسلسل #نساء_من_دهب والفنانة القديرة #سميحه_ايوب والمخرج الاستاذ #وائل_إحسان انتظرونا فى #رمضان_2020 #نبيله_عبيد #ناديه_الجندي #نجمة_الجماهير #نجمة_مصر_الأولى انتاج شركة سيدرز برودكشن للمنتج الأستاذ صادق الصباح