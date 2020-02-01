اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم الفلسفة بتربية عين شمس

يعقد قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، اليوم، المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "الرؤى المستقبلية فى العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية".





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.













وأكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، أنه من المقرر أم تنطلق فعاليات المؤتمر رسميًا في الفترة من 1 الى 3 فبراير بمقر الكلية.





وعلى جانب آخر .. تنظم وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من مجالات اللغات والترجمة، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، إبريل القادمين بواقع ١٦ ساعة لكل دورة من خلال ٨ محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، وذلك بقاعات التدريب و المعامل بمقر الكلية.







