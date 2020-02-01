شيكابالا يحيى ذكرى شهداء بورسعيد بكلمات مؤثرة.. تفاصيل

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، الذين لقوا حتفهم في ملعب بورسعيد عام 2012.





وجاء إحياء شيكابالا لذكرى شهداء الأهلي، عبر صورة نشرها على خاصية "ستوري إنستجرام"، عن طريق حسابه الرسمي، وهي عبارة عن كاريكاتير تخيلي يجمع شيكابالا بجماهير الأهلي، مرتدين قمصان كتب عليها رقم 74، وهو عدد الشهداء.





وكتب شيكابالا، معلقًا على الصورة: "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".





يذكر أن شيكابالا، كان له موقفًا شهيرًا وقت وقوع الحادث، حين رفض استكمال مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي كانت تُلعب بعد وفاة جماهير الأهلي، كما ظهر بعدها على قناة النادي الأهلي في أول ظهور تليفزيوني له.