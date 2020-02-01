حسين السيد يكشف دور علي معلول في رحيله لـ الصفاقسي.. وكواليس مفاوضات الزمالك..فيديو

كشف حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حديثًا إلي نادي الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل الفترة الماضية في القلعة الحمراء وحقيقة مفاوضات الزمالك له.





وقال السيد في تصريحات تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر": "قبل انضمامي للأهلي عرض على راتب كبير وسيارة لأنضم للزمالك ولكني فضلت الأحمر ، عانيت بشدة في الفترة الأخيرة بسبب الحديث عن مفاوضات بيني وبين الزمالك، ولم أجلس مع أي مسؤول من الأبيض ولكن تواجد بعض الوسطاء".





وتابع: "الموسم الحالي كان سيئ للغاية بالنسبة لي، وأنا اللاعب الوحيد الذي لم يتواجد في القائمة خلال أي مباراة ، منذ اليوم الأول لفايلر لم أكن أتواجد في المران وكنت أتدرب بمفردي، ولم أتحدث معه في أي وقت".





وواصل لاعب الأهلي: "لم أتحدث رغم عدم مشاركتي والحمد لله وفقت بالانتقال إلى الصفاقسي التونسي وهو نادي كبير ويلعب في دوري صعب".





وأكمل: "عقدي مع الصفاقسي لا يوجد به بند أحقية شراء ولدي موسمين مع الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة، وأرغب في العودة لمنتخب مصر في ظل وجود حسام البدري الذي يعرف قدراتي".





وأتم: "على معلول تعب كثيرًا من أجل مساعدتي للانتقال إلى الصفاقسي وكان له دور كبير".