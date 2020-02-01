بسبب فيروس كورونا.. أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين باستثناء رعاياها

قررت السلطات الأسترالية اليوم (السبت) عدم السماح لغير الأستراليين القادمين من الصين بالدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد.





وذكرت قناة ( الحرة) الإخبارية أن هذه التطورات جاءت في وقت أعلنت فيه الصين أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 259 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.



