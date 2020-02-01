رئيس جمعية مجاهدى سيناء يطالب بفتح الباب للاستثمار فى أرض الفيروز



كما توقع رئيس جمعية المجاهدين، ان تبدأ التنمية في منطقة شرق العريش، فور انتهاء المداهمات تمام ولا سيما أن هناك مدينة رفح الجديدة التى تعد فخرا لمصر فى تلك المنطقة، اضافة الى ما يتم من حفر ابار عميقة وغيرها بجانب محطات الكهرباء والمصانع .



و أكد الشيخ عبد الله جهامة، انه بالفعل حدث تراجع لدور المشايخ ولا سيما بعد ثورة يناير ،وبالتالى لابد من تدعيم دور المشايخ خاصة بعد تعيين مشايخ للشياخات الشاغرة الفترة الماضية .





وطالب عبد الله جهامة ،بضرورة فتح الباب للاستثمار فى وسط سيناء والاستغلال الامثل للخامات ،واعادة النظر فى تشغيل منجم فحم المغارة بعد ارتفاع اسعار الفحم عالميا بهدف توفير فرص العمل .



وطالب بتوصيل المياه لمنطقة السر والقوارير بالوسط وتوزيع 1000 فدان على شباب كل محافظة ، وتخصيص 5 افدنة لأسرة كل مجاهد الذين خدموا بلدهم وكانوا جزءا من انتصار اكتوبر العظيم مع دراسة فتح كوبرى السلام بجانب الانفاق لتسهيل الحركة من وإلى سيناء .



كما طالب بإنشاء سد لحجز المياه فوق هضبة التيه وسد على وادى الجرافى لحجز واستغلال المياه بدلا من اهدارها فى البحر الابيض المتوسط .

قال الشيخ عبد الله جهامة ، رئيس جمعية مجاهدى سيناء ، إن اثار التنمية الحقيقة بدأت تظهر فى شبه جزيرة سيناء سواء الشمال أو الجنوب، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تأتى فى إطار حرص الدولة على جذب الاستثمار والتنمية وتوطين الأهالي من أبناء المحافظات فى سيناء .كما أشاد الشيخ عبد الله جهامة، بالتنمية شرق قناة السويس ، معتبرا انها تصب أيضا فى مصلحة منطقة سيناء .