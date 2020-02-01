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رياضة

5 معلومات قبل مباراة ريال مدريد وأتليتكو

السبت 01/فبراير/2020 - 02:28 م
مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد
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القسم الرياضى
يلتقي فريق ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو في الساعة الخامسة من مساء اليوم، وذلك في إطار الجولة ال22 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة 

ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين:

- لم يخسر ريال مدريد في أخر سبع لقاءات أمام أتلتيكو مدريد في الليجا حيث فاز في مباراتين وتعادل 5 مباريات .

- أتلتيكو مدريد لم يخسر على ملعب سانتياجو برنابيو في أخر 6 زيارات للفريق في الليغا، وهي أطول مدة لم يخسر فيها خارج أرضه ضد ريال مدريد في تاريخ البطولة.

- التقى ريال مدريد وأتليتكو مدريد مرتين هذا الموسم، وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل السلبي، وهذه أول مرة تنتهي مباراتين متتاليتين من هذا الديربي في كل البطولات.

- لم يخسر ريال مدريد أي مباراة في الليغا منذ خسارته ضد مايوركا عام 2019، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل 4 مباريات ، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات منهم.

- فاز أتلتيكو مدريد مرة وحيدة في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه في الليجا، حيث تعادل في 5 مباريات منهم وخسر مرة وحيدة.
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