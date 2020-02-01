5 معلومات قبل مباراة ريال مدريد وأتليتكو





ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة





ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين:





- لم يخسر ريال مدريد في أخر سبع لقاءات أمام أتلتيكو مدريد في الليجا حيث فاز في مباراتين وتعادل 5 مباريات .





- أتلتيكو مدريد لم يخسر على ملعب سانتياجو برنابيو في أخر 6 زيارات للفريق في الليغا، وهي أطول مدة لم يخسر فيها خارج أرضه ضد ريال مدريد في تاريخ البطولة.





- التقى ريال مدريد وأتليتكو مدريد مرتين هذا الموسم، وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل السلبي، وهذه أول مرة تنتهي مباراتين متتاليتين من هذا الديربي في كل البطولات.





- لم يخسر ريال مدريد أي مباراة في الليغا منذ خسارته ضد مايوركا عام 2019، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل 4 مباريات ، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات منهم.





- فاز أتلتيكو مدريد مرة وحيدة في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه في الليجا، حيث تعادل في 5 مباريات منهم وخسر مرة وحيدة.