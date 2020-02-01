أخبار الحوادث | تفاصيل مقتل نجل مذيعة داخل شقة صديقه بالزمالك.. إحالة أوراق هشام عشماوي للمفتي.. مصدر أمني ينفي تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

محكمة التهرب الضريبي تؤيد حكم حبس المقاول الهارب محمد علي ٥ سنوات