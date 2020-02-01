أخبار الحوادث | تفاصيل مقتل نجل مذيعة داخل شقة صديقه بالزمالك.. إحالة أوراق هشام عشماوي للمفتي.. مصدر أمني ينفي تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
تفاصيل مقتل نجل مذيعة داخل شقة صديقه بالزمالك
بدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل مذيعة بإحدى القنوات الخاصة داخل شقة صديقه بحى الزمالك، حيث استمعت النيابة إلى أقوال 3 من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.
الحاصلون على عفو رئاسي: عرفنا الإخوان على حقيقتهم داخل السجن.. فيديو
وسط دموع الفرحة، انطلقت الزغاريد وهتافات تحيا مصر، من أهالى الـ 135 سجينا الحاصلين على عفو رئاسى، والذين تم الإفراج عنهم من منطقة سجون طرة أمس، الجمعة.
إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين للمفتي في قضية أنصار بيت المقدس ..صور
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق هشام عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".
المتهم باغتصاب نجلة زوجته: «البنت احلوت في عيني»
«المخدرات عمتني وخلتني مشوفش حاجه والبنت احلوت في عيني».. بهذه الكلمات بدأ المتهم باغتصاب نجلة زوجته البالغة من العمر 13 عامًا، اعترفاته أمام نيابة السلام، مضيفًا: «بقالي فترة عاطل عن العمل وقاعد في البيت والمخدرات خلتني عملت عملتي».
قنوات الإخوان روجت الشائعة.. مصدر أمنى ينفى تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ما زعمته حول تصريحات منسوبة لـ"مصادر حقوقية" بأن إدارة سجن العقرب قد أبلغت نزلاء السجن بأنه سوف يتم تخفيض حصص وجبات الطعام المقدمة لهم.
اليوم .. بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن
تبدأ وزارة الداخلية اليوم بتلقي طلبات الراغبين فى الالتحاق بمعهد معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
الدستورية: يجوز للأم الجمع بين معاش زوجها وابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.
ربط إيده وضربته لحد ما مات.. المتهم بقتل شخص ببني سويف يعترف بتفاصيل الواقعة
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.
محكمة التهرب الضريبي تؤيد حكم حبس المقاول الهارب محمد علي ٥ سنوات
أيدت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم أداؤها.