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حوادث

ربط إيده وضربته لحد ما مات.. المتهم بقتل شخص ببني سويف يعترف بتفاصيل الواقعة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:27 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف من "مُدرسة- مقيمة بدائرة المركز" بوفاة "والدها - مقيم بدائرة القسم" والعثور على جثته مسجاة بأرضية مدخل الشقة بكامل ملابسه موثوق اليدين، ولا توجد به إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.


تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- سبق اتهامه فى قضيتى "تبديد" مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، وأقر بقيامه بالتوجه لمسكن المجنى عليه بدعوى زيارته لإرتباطهما بصلة نسب، وعقب دخوله لشقته قام بالإجهاز عليه وإيثاقه وتكميمه باستخدام قطعة قماش والتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأودى بحياته، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متعلقاته الشخصية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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