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حوادث

اليوم .. بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

السبت 01/فبراير/2020 - 11:21 ص
معاونى الامن
معاونى الامن
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مصطفى الرماح
تبدأ وزارة الداخلية اليوم بتلقي طلبات الراغبين فى الالتحاق بمعهد معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبول وزارة الداخلية دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها راغبى الالتحاق بالعمل الشرطي كمعاونى أمن بمعاهد الإدارة العامة لمعاوني الأمن من الـ"ذكور- والإناث".


ووضعت وزارة الداخلية عدة شورط يجب توافرها فمن يريد أن يتقدم وهى :
- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- ألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.
- ألا يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها.
- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
- ألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي وان يستفى الشروط الصحية والبدنية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.
- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التى تصدر بتحديدها قرر من وزير الداخلية .
- ألا يقل الطول عن 170 سم ولا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور".
- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث.
- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة او ملحقا للخدمة بالشرطة او باى جهات الدولة الأخرى.
- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

كما أعلن مساعد الوزير عن المزايا التى يحصل عليها معاوني الأمن وهى :
- يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة .
- الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بافراد هيئة الشرطة .
- صرف الملابس الأميرية مجانًا.

وأعلن مساعد الوزير عن سحب كراسات التقدم من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهى :
- معهد معاونى الأمن بالقاهرة - شارع جسر السويس - بوابة رقم 1 للذكور وبوابة رقم 2 للإناث.
- معهد مندوبى الشرطة بالقاهرة -أحمد عصمت عين شمس.
- معهد معاونى الأمن بطرة - منطقة طرة بالقاهرة
- معهد معاونى الأمن بالبحيرة - مدخل مدينة وادى النطرون
- معهد تأهيل الافراد بسوهاج - مدينة سوهاج حى الكوثر

وتباع كراسات التقديم اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 1 فبرابر 2020 وحتى الخميس 5 مارس 2020.
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