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ثقافة

كله رايح .. محمد جمعة يكشف سر اختيار اسم كتابه

السبت 01/فبراير/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الفنان محمد جمعة، إن كتابه الجديد "كله رايح" يستهدف فئة الشباب خاصة في مرحلة المراهقة الراغبين في التمرد والتفكير خارج الصندوق.

وأضاف "جمعة" في كلمته خلال مناقشة كتابه بقاعة البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه اختار عنوان "كله رايح" للكتاب نسبة للجملة التي اشتهر بها خلال مسلسل "الوصية" عندما جسد شخصية عم ضياء.

وأوضح أن تعلق الجمهور بجملته الشهيرة "كله رايح" هي سر اختيار عنوان الكتاب، موضحا أنه يروي قصة حياة عم ضياء بأسلوب ساخر.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
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