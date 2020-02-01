خناقة شوارع بين مدربي سموحة وأعضاء نادي الشمس بالإسكندرية .. فيديو

اشتكى أعضاء نادي الشمس من أولياء أمور فريق بنات السلة مواليد 2007 من إعتداء مدربى نادي سموحة عليهم وإهانتهم بأعمال بلطجة على هامش مشاجرة قوية حدثت اليوم بالإسكندرية .

وأجرى أعضاء نادي الشمس من أولياء أمور فريق بنات سلة مواليد 2007 إتصالا هاتفيا بصدى البلد يشكون فيه من تعرضهم للسباب والشتائم من مدربى سموحة للمرحلة السنية على هامش مهرجان اللعبة الذى يقام بملاعب النادي بالإسكندرية .





وحصل صدى البلد على فيديو يوضح جزءا من الواقعة واشتباك مدربى سموحة مع أولياء أمور فريق الشمس الذين استغاثوا بأمن النادي لإنقاذهم من أعمال البلطجة التى مورست ضدهم على حد قولهم .