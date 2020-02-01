رئيس الوزراء العراقي المكلف للمتظاهرين: سلاح الدولة سيرتفع في وجه كل من يهددكم.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن الرئيس العراقي برهم صالح كلف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.





وتوجه علاوي فور تكليفه بتشكيل الحكومة إلى الشعب العراقي بكلمة، أكد فيها أنه لولا تضحيات الشعب والمتظاهرين لما حدث أي تغيير بالبلاد.





وتابع رئيس الوزراء العراقي المكلف "كل ما علينا تنفيذ مطالبكم، ولا بد أن نحميكم بدلًا من أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرتفع بوجه كل من يحمل السلاح ضدكم".













وأضاف علاوي "أعرف أنكم تحملتم الكثير ولكني مؤمن بكم، ولذلك أطلب منكم الاستمرار في المظاهرات لأنني بدونكم سأكون وحدي ولن أستطيع فعل أي شيء. تظاهروا واهتفوا واحتجوا فهذا بلدكم وهذا حقكم".





وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي، اليوم، السبت، في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما حذرت الأوساط البرلمانية من تصاعد استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.





وصعّد الحراك الشعبي من احتجاجاته عبر إغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.





واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.





وقال النائب في البرلمان العراقي باسم خشان: إنه رغم التحذيرات السياسية والدولية من الاستمرار في استخدام العنف والقوة المفرطة في فض الاحتجاجات، ما زالت قوات الأمن تمارس نفس الأسلوب في استخدام العنف ضد المتظاهرين، لغاية الساعة.