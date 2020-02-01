قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني .. الخطيب سفيرا لـ الأخلاق وحافظ العلاقات.. والسودان تحتذي بأفعاله

ويأمل لاعبو النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر في تحقيق الفوز على منافسه الهلال السوداني من أجل ضمان المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقبل انطلاق المباراة حاول البعض من المغرضين على تشتيت لاعبي الأهلي وتهديدهم وإفساد العلاقات المصرية السودانية حكوما وشعبا وذلك من خلال التهديدات التي قامت بعض العناصر الإجرامية والتي هددت بقتل مسؤولي النادي الأهلي





وعقب انتشار حالة الغضب بين الجماهير المصرية تمكنت السلطات السودانية من القبض علي العناصر التي حاولت إفساد العلاقات بين البلدين والترحيب بالبعثة المصرية داخل السودان .





ومنذ وصول بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قامت رجال الأمن السوداني بتوفير عناصر الأمان اللازم للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية، بالاضافة الي وجود استقبال حافل لبعثة النادي الأهلي ورئيسها .





ومن جهة أخرى قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق بتقديم نماذج مصرية داخل دولة السودان حيث قام بالعديد من الجولات التكريمية والتي بدأت بتكريم علي جاجرين نجم الكرة السودانية ونادي الهلال وذلك أثناء أثناء زيارته للسفير المصري في السودان حسام عيسي .





ولم يكتف رئيس النادي الأهلي بذلك التكريم بل قام بتوجيه الشكر إلى السفارة المصرية إهدائهم درع وعلم النادي الاهلي المصري.









ومن جهة أخري أكدت فاطمة الصادق المنسقة الإعلامية لنادى الهلال السوداني، أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أشرف الكاردينال جدد التحفظ على المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم، السبت.





وأضافت أن الهلال جدد تحفظه على حكم لقاء الأهلي، وذلك على هامش الاجتماع الفني للقاء، والذي حضر خلالها طاقم التحكيم ومندوب عن القلعة الحمراء، متابعة لاداعي للقلق والنادي الاهلي وسط أشقائهم ".









وقدم محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المصري ورئيس البعثة صورة جيدة للغاية عن الدولة المصرية وشعبها وأن شعب السودان سيظل شقيقا مهما حاول البعض من افتعال أزمات ليثبت مسؤولي الهلال السوداني طبيعة العلاقة الطيبة بين البلدين .



