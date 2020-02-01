AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا إرميا يشارك في ندوة الأخوة الإنسانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
شارك نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ندوة "الأخوة الإنسانية .. نقاط الالتقاء والتكامل بين معتنقي الأديان" التى أقيمت اليوم في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما شارك في الندوة الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير جاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الندوة محمود عبدالرحمن عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

كان نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قد شارك أمس في صلاة جناز الأب المبارك الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط بالإسكندرية.

ورحل الأب الراهب زوسيما أفا مينا عن عمرٍ تجاوز ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية حقَّة امتدت لما يقارب ٤٢ سنة، وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال ال ١٥ سنة الأخيرة من حياته.

ولد الأب الراهب في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨،و لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.

 وكلمة إسكيم يونانية الأصل ومعناها "الشكل المقدس". والإسكيم الرهباني عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين، يحوي ١٢ صليبًا إشارةً إلى الفضائل الإثني عشر التي يجب أن يتحلَّى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك.

وللراهب لابس الإسكيم قانون روحي يومي يختلف عن القانون الروحي الخاص ببقية الرهبان، يتضمن قراءة سفر المزامير يوميًا والإكثار من قراءة الكتاب المقدس عمومًا وسير الآباء القديسين والإقلال من الكلام والصوم حتى غروب الشمس يوميًا وغيرها من الالتزامات الروحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بعيد استشهاد مارمينا العجايبي.. نرصد أهم المحطات في حياته.. والده كان يحتل مركزا كبير في الامبراطورية الرومانية.. وأسس ديره العامر بصحراء كينج مريوط

الأنبا إرميا يستقبل قرينة رئيس المجر بمقر المركز الثقافي الأرثوذكسي

الرئيس المجري يزور دير الشايب في الأقصر

دير الأنبا بيشوي يحتفل بمرور ٦٠ عاما على رهبنة الأنبا صرابامون

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء عظته الأسبوعية

شاهد..لأول مرة بالصعيد إقامة طقوس صلوات الإسكيم لراهب بالأقصر

ترشيحاتنا

بعد دهسه بالسيارة.. تصالح نجل الفنانة أصالة مع أسرة ضحية التجمع

متحرش وادي الدواسر يتصدر تويتر السعودية.. فيديو

تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل

بـ الستان الأصفر.. دانا حمدان تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

أخبار الفن.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. قضية آداب لفنانة شهيرة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يثيران الجدل

بعد قضية القتل.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور