الأنبا إرميا يشارك في ندوة الأخوة الإنسانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ندوة "الأخوة الإنسانية .. نقاط الالتقاء والتكامل بين معتنقي الأديان" التى أقيمت اليوم في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.





كما شارك في الندوة الدكتور سمير مرقص المفكر السياسي، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير جاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأدار الندوة محمود عبدالرحمن عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.





كان نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قد شارك أمس في صلاة جناز الأب المبارك الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط بالإسكندرية.





ورحل الأب الراهب زوسيما أفا مينا عن عمرٍ تجاوز ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية حقَّة امتدت لما يقارب ٤٢ سنة، وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال ال ١٥ سنة الأخيرة من حياته.





ولد الأب الراهب في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨،و لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.





وكلمة إسكيم يونانية الأصل ومعناها "الشكل المقدس". والإسكيم الرهباني عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين، يحوي ١٢ صليبًا إشارةً إلى الفضائل الإثني عشر التي يجب أن يتحلَّى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك.





وللراهب لابس الإسكيم قانون روحي يومي يختلف عن القانون الروحي الخاص ببقية الرهبان، يتضمن قراءة سفر المزامير يوميًا والإكثار من قراءة الكتاب المقدس عمومًا وسير الآباء القديسين والإقلال من الكلام والصوم حتى غروب الشمس يوميًا وغيرها من الالتزامات الروحية.



