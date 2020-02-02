16 إجراء عاجلا لحماية المدارس من كورونا مع عودة الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة لتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية في كافة المنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.





وأرسلت الإدارة المركزية للأمن بـ وزارة التربية والتعليم ، خطابا رسميا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس شمل التأكيد على ضرورة تنفيذ 16 إجراءها رسميا لحماية الطلاب ، حيث شددت على ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية .





كما تم التشديد على ضرورة الإلمام التام بالمهام والمسئوليات لكافة الجهات المعنية كلًا فيما يخصه واتباع نظام لرصد الأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس .





وأكدت التعليمات على ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية ، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية ، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.





كما شملت تعليمات الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، التأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي طبقا لما جاء بالخطة.





وشددت التعليمات على التأكد من كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية.





وأكدت التعليمات على ضرورة الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم.





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حث التلاميذ على اتباع الأساليب الصحية السليمة وتنظيم ندوات واستمرار انشطة التثقيف الصحي، والتأكيد على قيام طبيب المنشأة التعليمية بتوقيع الكشف على أي حالات مشتبهة بالمنشآت التعليمية ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى.





وتضمنت التعليمات ضرورة المرور خلال طابور الصباح بالمنشآت التعليمية بشكل يومي ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين للإستفسار عن أسباب الغياب.





و أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عمل فحص ظاهري للتلاميذ والمدرسين للحالات المشتبهة بإصابتها بأي مرض معدي من خلال أطباء التأمين الصحي ، أو الرعاية الأساسية أو الزائرات الصحيات.





كما نبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حصر الطلاب المرضى بأمراض مزمنة (الطلاب المصابون بمرض السكر ، امراض القلب ، امراض الصدر ، امراض الدم وضعف المناعة ، ومن هم تحت العلاج بالكورتيزون) وايضا حالات انتشار الاوبئة مثل (كورونا ، وانفلونزا الخنازير ، انفلونزا الطيور ، الملاريا ، والجدير المائي) ومتابعتهم وسرعة التعامل معهم بإحالتهم إلى المستشفيات حال ظهور أي من أعراض هذه الأمراض المعدية عليهم وكذلك متابعة تغيبهم عن فصول الدراسة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكيد على قيام كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة ادورها (ادارة الرعاية الاساسية ، ادارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ، والتأمين الصحي ، ومديريات التربية والتعليم ) طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الامراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية



