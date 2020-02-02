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رياضة

شاهد .. ملخص وأحداث درامية في مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:12 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
تأهل فريق الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال افريقيا بعد التعادل مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات .

افتتح الأهلي فى الدقيقة 47 عن طريق قفشه من تسديدة متقنة بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لتصل منطقة الجزاء .

وادرك الهلال السوداني فى الدقيقة 94 عن طريق عبدالرازق عمر .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي الي النقطة 11 فى المركز الثاني ، وتجمد الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط ، أمام النجم الساحلي التونسي فى صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة ، ثم بلاتينيوم بطل زيمباوي بنقطة واحدة.

بدأ الأهلي بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر لإرباك فريق الهلال السوداني .

واعتمد لاعبو الهلال السوداني علي الكرات الطويلة بعدما اغلق النادي الاهلي جميع المساحات أمامهم وخاصه الاطراف الذين يتميزون بها .

وحصل صامويل ميرغني لاعب الهلال على بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المواجهة، قبل أن يتدخل أيمن أشرف على الحارس جمال سالم في كرة عرضية، ليحصل هو الآخر على بطاقة في الدقيقة الخامسة.

وجاءت فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعه لتصل لـ مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسددها قوية أعلى مرمى الهلال  لتضيع كرة كادت ان تكون خطيرة على مرمى الهلال.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لـ أليو ديانج بعد تدخل عنيف علي لاعب الهلال السوداني .

وفي الدقيقة 30  حصل أيمن أشرف علي ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسري بعد تدخل قوي من مدافع الهلال ناصر الدين عمر والحكم يشهر بطاقة صفراء له .

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أولى التبديلات خلال اللقاء بعدما قرر الدفع بوليد سليمان بدلًا من أفشة في الدقيقة 68.

واقتحم أحد من الجماهير الهلال السوداني فى الدقيقة 73 ارض الملعب وتدخل الامن علي الفور للقبض علي الجماهير ، واوقف حكم اللقاء المباراة بعد الاقتحام .

وقام الأمن بفرض كردون امني حول لاعبي الاهلي داخل الملعب .

واستئناف حكم المباراة لقاء الأهلي والهلال عقب توقفها بسبب اقتحام الجمهور أرض الملعب وتدخل الأمن لحل الأزمة .

وادرك الهلال السوداني فى الدقيقة 94 عن طريق عبدالرازق عمر .

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