الصومال تعلن حالة الطوارئ بسبب غزو الجراد الصحراوي

أعلنت الصومال حالة الطوارىء بسبب غزو الجراد الصحراوي، مشيرة إلى أنه يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي الوطني.





وذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم /الأحد/ أن الحكومة الصومالية أعربت عن قلقها إزاء المخاطر التي يشكلها الجراد الصحراوي لموسم زراعة المحاصيل الذي يبدأ في أبريل المقبل، مشددة على ضرورة التوسع في عمليات المكافحة، مع حماية ودعم سبل عيش المزارعين والرعاة.





من جانبه، قال وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين "بالنظر إلى شدة انتشار الجراد، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش الشعب الصومالي .. إذا لم نتصرف الآن، فإننا نخاطر بأزمة غذائية حادة لا يمكننا تحملها بأي حال من الأحوال".





وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أكدت أن أسراب الجراد التي تجتاح حاليا شرق القارة الإفريقية هي الأسوأ منذ 70 عاما، مشيرة إلى إنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.



