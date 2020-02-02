محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه المستشار بولس فهمي، في حضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش الإحتفال السنوى الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعي المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.





حيث رحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية بلد العظماء، مؤكدا علي دور جمعية المساعي المشكورة في النهوض بكافة المجالات بالمحافظة منذ القدم خاصة التعليم، مشيرًا إلى دورها العظيم فى غرس العديد من القيم في نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والانتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها.



