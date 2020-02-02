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محافظات

محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه المستشار بولس فهمي، في حضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش الإحتفال السنوى الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعي المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.

حيث رحب المحافظ بالحضور علي أرض المنوفية بلد العظماء، مؤكدا علي دور جمعية المساعي المشكورة في النهوض بكافة المجالات بالمحافظة منذ القدم خاصة التعليم، مشيرًا إلى دورها العظيم فى غرس العديد من القيم في نفوس أبنائها الطلاب كحب الوطن وحب العمل والانتماء من أجل رفعة البلاد وتقدمها.

وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن سعادته لزيارة ديوان عام المحافظة لأول مرة، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق للمحافظ في رفع شأن المحافظة والنهوض في كافة القطاعات، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية الضيوف درع المحافظة تقديرًا لهم.
محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن
محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن
محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن
محافظ المنوفية يهدي درع المحافظة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ووزيرة التضامن
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