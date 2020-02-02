بضغوط مبيعات المصريين والعرب.. مؤشرات البورصة تتراجع في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13910 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16092 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5195 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1273 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 568 نقطة.
وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5%، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1273 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 568 نقطة.
وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5%، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.