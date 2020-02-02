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اقتصاد

بضغوط مبيعات المصريين والعرب.. مؤشرات البورصة تتراجع في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13910 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 16092 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5195 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1273 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 568 نقطة.

وفى سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5%، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.
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