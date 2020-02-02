لمخالفته موضوع الخطبة.. الأوقاف تخصم 3 أشهر من بدل صعود المنبر للشيخ محمد كمال

قرر الشيخ محمد خشبة مدير أوقاف الإسكندرية، خصم 3 أشهر من بدل صعود المنبر من الشيخ محمد كمال محمد محمد إمام مسجد العاملين بالناصرية القديمة بإدارة العامرية ثانٍ بمحافظة الإسكندرية، لمخالفة موضوع خطبة الجمعة، مع إحالة الإمام ومفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد للتحقيق بديوان عام الوزارة في فتح صفحة باسم المسجد على مواقع التواصل بدون تصريح من الوزارة.





وأكدت الوزارة، عدم فتح أي صفحات على مواقع التواصل باسم أي مسجد دون التصريح الرسمي المكتوب بذلك من رئيس القطاع الديني، وقصر عمل الصفحات التابعة للإدارات والمديريات على الأعمال الإدارية والتعليمات الخاصة بعمل الإدارة أوالمديرية والأخبار المنشورة على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية.





ونبهت على سرعة نشر التعليمات التي تنشر على صفحة الوزارة أو موقعها على هذه الصفحات، واعتبار كل من مدير المديرية ومدير الإدارة هو المسئول شخصيًا عن صفحة إدارته أو مديريته وعليه أن يتابع كل ما ينشر مع مسئوليته الإدارية والقانونية والوطنية عن كل ما ينشر كل في نطاق اختصاصه، والتأكيد على أن مدير المديرية هو المسئول الأول عن أي صفحة تنشأ باسم الأوقاف في نطاق مديريته.





وفي قرار آخر، أوقف الدكور محمد مختار جمعة، اليوم، الشيخ أيمن أبو المعاطي يوسف عبد الله، إمام مسجد الشهداء في البتانون مركز شبين الكوم منوفية عن العمل، ومنعه عن ممارسة أي عمل دعوى لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات.





كما أصدر الوزير قرارًا بإحالة مدير الإدارة التابعة لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، واستدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى مسؤوليته وتقصيره في المتابعة.





ولفتت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إلى أنه نظرا لما بدر عنه من مخالفة لا تتسق وطبيعة عمله إماما، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف إمام المسجد، وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بكل حسم مع من يخرج عن حدود واجبه الوظيفي أو يستخدم المسجد في غير ما خصص له، وأنها لن تتوانى عن إنهاء خدمة أي شخص لا يلتزم بحرمة وقدسية المسجد أو يحاول استخدامه في غير ما شرع له.



