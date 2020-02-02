مقابلات شخصية بالعريش للمرشحين لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة



وذلك بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بالعريش وبحضور باقى أعضاء اللجنة كل من احمد سعيد البرى بالإدارة العامة للامتحانات، ومحمد يس تمام ، وحازم الألفى رئيس لجنة الإدارة العامة قطاع المنصورة .







وسيتم اختيار رؤساء لمراكز توزيع الاسئلة ، ورؤساء لجان سير ، ومراقب أول.



وقامت اللجنة بعرض شامل لكافة التعليمات والقواعد المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة وكيفية التعامل نع كافة الأمور أثناء سير الامتحانات.



واستقبلت اللجنة استمارات المرشحين لأعمال الامتحانات والعمل على المساعدة فى ترشيح كل فيما يتناسب مع سابقة اعماله فى الامتحانات مع مراعاة من له ظروف صحية مقدما أوراقه الدالة على ذلك .