أول لقطات لـ المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.. شاهد

عرضت وسائل الإعلام المصرية اللقطات الأولى للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس الكورونا بها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا بها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى بكين، الإجراءات التي تقوم بها السفارة المصرية لضمان وصول المصريين إلى مطار "ووهان" تمهيدًا لعودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن بسلام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض مع السفير المصري خلال الاتصال، جهود السفارة والإجراءات اللوجستية لعودة المصريين من مدينة "ووهان"، حيث عرض السفير محمد البدري تفاصيل نقل المصريين الراغبين فى العودة إلى المطار، التي تتم عبر إجراءات مُركبة، نظرًا لكون المصريين يقيمون في مناطق متفرقة داخل المدينة، حيث وفرت السفارة الأتوبيسات الخاصة بذلك، وهناك متابعة مستمرة مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات نقل المصريين إلى المطار.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ثمن دور السفارة المصرية لدى بكين الذي يتكامل مع الدور الوطني في الداخل للتأهب لاستقبال أبناء الوطن العائدين من هناك والتعامل الوقائي معهم، حيث أقلعت صباح اليوم الطائرة المصرية الخاصة التى ستنقلهم إلى أرض الوطن، فى الوقت الذى أنهت فيه وزارة الصحة والجهات المعنية استعدادات استقبالهم فى المعسكر الطبى لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.
كما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحى المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".
وقال إن الوزيرة حرصت على التأكد من إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، كما أشرفت بنفسها على توزيعهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وامدادها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلي المستشفى، وذلك في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كما راجعت وزيرة الصحة، ميدانيا، الإجراءات الوقائية لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، مؤكدة أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الشأن تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتى تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.
وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس " كورونا المستجد" ، مؤكدا على أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.