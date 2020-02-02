AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مشاجرة وسخرية مورينيو .. شاهد ملخص وأهداف مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:42 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
حقق فريق توتنهام فوزا مستحقا علي مانشستر سيتي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، ويعد صاحب الهدف اول مباراة له مع مورينيو بعد إنضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي .

وأضاف توتنهام الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق هيونغ مين سون من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم اوتاميندي مدافع المان سيتي  وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز توتنهام الي المركز الخامس برصيد 37 نقطة ،  ، بينما تجمد مانشستر سيتي  في وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة.

وبدأ اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى انتظار خطأ من دفاع المان .

وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي لكن اتضح عدم أحقيتها باحتساب بطاقة حمراء  في الدقيقة 12 .

وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.

وحرم القائم هدف لأبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 فاصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد مرور 3 دقائق من واقعة سقوط اجويرو من جانب المدافع توتنهام ، فى الدقيقة 40 بعد تدخل الفار .

وأهدر جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعدما تصدى لها لوريس وارتدت لـ رحيم ستيرلينج ويعرقله حارس توتنهام داخل منطقة الجزاء ، وطالب لاعبو مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء أخرى و لكن بعد مراجعة اللقطة لم يتم احتساب شيء.

كما حدث مشاجرة بين لوريس ورحيم بشأن ركلة الجزاء ، وتدخل الحكم والبعض اللاعبين لتهدئة الأمور .

ورصدت كاميرا المباراة ، سخريه جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على طريقته الخاصة "بالضحك الهستيري" بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي خلال الشوط الأول .

وأهدر أجويرو فرصة أمام المرمى في الدقيقة 45 بعدما استلم بشكل رائع وسقط المدافع لكن الأرجنتيني سددها في الشباك من الخارج.

وافتتح توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، ويعد صاحب الهدف اول مباراة له مع مورينيو بعد إنضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي .

واشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمدافع زينشينكو بعد عرقلة لاعب توتنهام بعد حصولة علي بطاقة صفراء ثانية ليكمل ابناء جوارديولا المباراة بـ10 لاعبين .

وأضاف توتنهام الثاني فى الدقيقة 71 عن طريق هيونغ مين سون من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم اوتاميندي مدافع المان سيتي  وتسكن الشباك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

75 دقيقة | مانشستر سيتي يتقدم علي ليستر سيتي 3-1 .. فيديو

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليستر سيتي ويفوز 3-1 في الدوري الانجليزي | فيديو

مباراة مجنونة | ولفرهامبتون يقلب تأخره ويفوز على مانشستر سيتي 3-2 .. فيديو

كأس الاتحاد الإنجليزي | مان سيتي يطيح باليونايتد ويواجه أستون فيلا في النهائي ..فيديو

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. القائم يحرم أجويرو من التقدم.. والحظ يقف مع أبناء مورينيو

مانشستر سيتي ضد توتنهام .. جوندوجان يهدر ركلة جزاء والقائم يحرم أبناء جوارديولا ومشاجرة في الشوط الأول .. فيديو

ترشيحاتنا

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

يوم الوداع.. رسالة موجعة من شريف إكرامي لـ جماهير الأهلي

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

سبب تفشي كورونا.. شاهد.. امرأة صينية تأكل خفاشا.. فيديو

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

AdvertisementS

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

مشهد جديد يورط الهلال السوداني فى أحداث مباراة الأهلي بأبطال إفريقيا .. شاهد

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

3 سيناريوهات .. الهلال السوداني يواجه المجهول في أحداث الأهلي قبل قرار الكاف

رسميا.. فاطمة سامورا خارج جدران الاتحاد الأفريقي بعد صراع بين CAF و FIFA

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

خاص .. إكرامي الكبير مصدوم من قرار شريف .. وهذه أسباب رحيله عن الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة