أفادت وسائل إعلام هندية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإطلاق نار كثيف بالقرب من مبنى إحدى الجامعات في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة هلع شديدة بين المارة عقب سماع إطلاق النار مباشرة.

Reports of gunshots from gate no 5 of Jamia Millia Islamia university in New Delhi. Details emerging. #JamiaShooting pic.twitter.com/hQiSXJyOtx