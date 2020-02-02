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رياضة

تعرف على قائمة فريقي الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي للقاء الغد

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:45 م
الانتاج الحربي والاتحاد
الانتاج الحربي والاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للإنتاج الحربي ، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا" الاثنين "، ضمن الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري .

 وجاءت قائمة الإنتاج الحربي كالتالي :--

عامر عامر ،وأحمد يحيي، وباسم مرسي، ومحمود البدري، وأحمد شديد قناوي ومحمد رجب ،ومعاذ الحناوي  ،وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد فتحي  ومحمد بازوكا ،ومحمد عادل، وأحمد عفيفي، وصلاح هشام، وعلاء سلامة، وغنام محمد، ومحمود عادل ،و مصطفي الجمل، وأحمد صابر ، وموسى دياورا، ومامادو انياس".


 ومن جهة أخري أعلن  طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي والتي شملت تغيرا كبيرا ومن أبرزها استبعاد عماد السيد حارس مرمي الفريق.

بينما جاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمى  محمود الزنفلى و عمرو خليل ، خط الظهر محمود شعبان و اسامه العزب و محمود رزق و اسلام جمال و محمد انور و عمر الميدانى والسيد سالم و صبرى رحيل ، خط الوسط  نور السيد و مانجا ومروان عطيه و احمد حجى و احمد راشد و محمد الصباحى، خط الهجوم اكوى و رزاق سيسيه وانيس سالتو و خالد قمر .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "26" نقطة "، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد"21" نقطة .

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